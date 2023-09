Mouhamadou Fall contrôlé positif lors des Championnats de France Élite

Mouhamadou Fall ne sera pas resté longtemps éloigné du champ de l'antidopage. Relaxé par la Commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au milieu du mois de juillet concernant des manquements à ses obligations de localisation, le sprinteur français est de nouveau concerné par une procédure.



Selon nos informations, l'international français a été contrôlé positif à la suite de son succès sur le 100 m des Championnats de France d'Albi, le 28 juillet dernier. Son échantillon d'urine indique la présence d'octodrine, un stimulant classé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) dans la catégorie S6 des stimulants interdits en compétition. Initialement retrouvée dans des médicaments pour la congestion nasale, cette substance est souvent retrouvée dans des compléments alimentaires.



Pour l'heure, l'analyse de l'échantillon B n'a pas été demandée

Ce résultat d'analyse anormal (RAA) est un nouveau coup dur pour le Français, qui avait pendant plus d'un an défendu ses droits concernant ses trois manquements à ses obligations de localisation où il encourait deux ans de suspension. À l'aide de ses avocats, il avait réussi à s'en sortir devant la commission des sanctions de l'AFLD, son troisième manquement ayant été annulé. Cette affaire est dorénavant devant la Conseil d'État, puisque l'AFLD avait fait appel de la décision de relaxe.



Une décision qui lui avait permis de se « libérer la tête » comme il nous l'avait livré une fois l'annonce de sa relaxe, à quelques jours des Championnats de France. À Albi, il avait remporté le 100 m et pris la deuxième place du 200 m, lui permettant de valider sa sélection pour les Championnats du monde.



Éliminé aux portes des demi-finales sur la ligne droite à Budapest (Hongrie, le 19 août), Fall a également pris part au relais 4x100 m français, qui a pris la sixième place de la finale le 26 août. Une place de finaliste pour la France qui pourrait évidemment être annulée si le sprinteur était, à terme, suspendu. Pour l'heure, l'analyse de l'échantillon B n'a pas été demandée.