Moustapha Cissé Lô, médiateur en Gambie pour "jouer les bons offices"

En session en Gambie, le président du parlementaire de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô et ses collègues sont en train de jouer les bons offices au pays de Adama Barrow pour préserver la paix, la stabilité et promouvoir le dialogue dans le respect.



Le parlementaire Abdoulaye Wilane, dira que toutes les parties sont conscientes du caractère prépondérant de la légalité constitutionnelle et de l’impérieuse nécessité de dialoguer sérieusement pour rester dans le sillage de la démocratie, du développement et de l’intégration.



A ce propos, Moustapha Cissé Lô a reçu en audience, Ousainou Darboe qui multiplie les sorties pour demander au président Barrow de quitter le pouvoir après avoir bouclé ses trois sans de transition.



Des manifestations initiées par le mouvement « 3 years Jotna » le week-end, ont engendré au moins trois morts et des blessés, selon plusieurs médias locaux. Mais l’information a été démentie pour le gouvernement qui estime qu’il n’y pas eu de morts.