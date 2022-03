Nécrologie : Dr Mane Mbayang n’est plus !

Dr Mame Mbayang Dione Ba n’est plus. Elle a été rappelée à Dieu ce vendredi à l'aube à Istambul, en Turquie des suites d'une courte maladie.



Dr Dione était nutritionniste de profession et membre du parti MRDS de l’imam Mbaye Niang, ancienne députée et ancienne Vice Présidente de la commission santé de la 12 ème législature de l’Assemblée Nationale du Sénégal.



Une grande dame au service de l'Islam et du Sénégal. Mme Ba était joviale, généreuse, pieuse et très engagée pour l’amélioration de la santé des populations.



Elle était l'épouse de Dr Mohamed Said Ba de la Ligue Islamique Mondiale et ancien Directeur Général de l'Ong humanitaire koweitienne Direct Aid Society.



Le corps est attendu à Dakar ce dimanche matin, les condoléances seront reçues à son domicile à Liberté 6 extension en face de la mosquée Al Salam.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.