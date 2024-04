Alioune Diagne Coumba Aïta n'est plus. L'ancien ministre de l'Urbanisme et ancien président du Groupe de concertation et de compétitivité du Sénégal (Grcc), est décédé ce dimanche.



Selon des informations reçues par PressAfrik, la levée du corps et les prières mortuaires auront lieu ce jour à 14 heures á la Zawwiya de Lamine Gueye. Suivi de l'enterrement à Yoff .



Les condoléances seront reçues à la rue Wagane Diouf x Galandou Diouf.



PressAfrik pésente ses concondoléance á sa famille.