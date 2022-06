Ngouda Mboup : « L’insécurité est aussi due à l’insécurité sociale »

Dans un post fait sur sa page Facebook, Ngouda Mboup s’est exprimé sur l’insécurité grandissante au Sénégal. Selon l’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), l’insécurité sociale en est la cause.



« L’insécurité est aussi due à l’insécurité sociale. Luttons pour la prévention. Résolvons les problèmes des inégalités sociales, des difficultés des personnes et zones les plus défavorisées. Notre modèle est à bout de souffle, nous devons nous remettre à l’ouvrage », a-t-il écrit sur un réseau social.