Nigeria: le sélectionneur adjoint suspendu pour une affaire de corruption

Salisu Yusuf était le bras droit du sélectionneur du Nigeria Gernot Rorh lors de la coupe du monde en Russie. Quelques mois plus tôt, seul aux commandes des Super Eagles locaux, il avait atteint la finale du dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN), mais le voilà désormais suspendu un an de toutes activités liées au football et condamné à payer une amende 5 000 dollars.



2018 aura finalement été une année de contrastes pour Salisu Yusuf dont les agissements présumés ont eu un effet néfaste sur la réputation et l'intégrité du football nigérian selon le comité d'éthique de la fédération de son pays.



En septembre 2017, des individus qui se font passer pour des agents de joueurs versent à Salisu Yusuf une somme d'argent, en échange, il doit sélectionner leurs protégés pour le CHAN. Le problème, c’est que ces agents sont en fait des journalistes. La scène est alors filmée secrètement puis diffusée en juillet dernier par la BBC, ce qui vaut aujourd’hui à Salisu Yusuf cette condamnation.

Salisu Yusuf compte faire appel

Le numéro deux du staff des Super Eagles a d’ores et déjà affirmé qu’il allait faire appel de sa sanction. Il y a quelques semaines, il avait déjà déclaré que la somme d'argent versée par ces faux agents, 1 000 dollars selon la BBC, 750 dollars selon lui, n'était qu'un cadeau d'une valeur insignifiante et symbolique et non comme une incitation à faire jouer les deux joueurs représentés par les deux faux agents.

La révélation de cette affaire porte la marque d'Anas Aremeyaw Anas. Il s’agit d’un journaliste ghanéen qui a obligé le président de la Fédération de football de son pays, Kwesi Nyantakyi à démissionner en juin dernier. Dans un documentaire, Anas Aremeyaw Anas affirmait, images à l'appui, que Kwesi Nyantaki était impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots-de-vin.