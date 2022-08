OM: Strootman dévoile les menaces et insultes que lui envoient les supporters pour le faire partir

Il n'est pas seulement la cible d'insultes banales, mais aussi de menaces sur sa personne et sa famille. Dans des stories Instagram publiées jeudi soir, Kevin Strootman (32 ans) a dévoilé plusieurs messages haineux reçus dans sa messagerie privée sur le réseau social. Tous semblent être envoyés par des supporters de l'Olympique de Marseille, qui réclament son départ à un an de la fin de son contrat (qui expire en juin 2023).



L'une des captures d'écran montre que certains de ces supporters le harcèlent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Un internaute l'a ainsi menacé en ce début du mois d'août, après l'avoir notamment insulté en février 2020. Un autre ne l'a contacté qu'une fois, mais pour le menacer: "On veut que tu quittes le club! Rapidement, mon frère, sinon ça risque de devenir dangereux pour toi. Crois-moi!"



En relayant ces messages indésirables, et surtout passibles de poursuites judiciaires, Kevin Strootman a simplement écrit: "Allez... Toujours agréable d'ouvrir les messages privés. De mieux en mieux".



À l'écart du groupe pro

De retour d'un prêt à Cagliari, un an après un court passage infructueux au Genoa, Kevin Strootman est invité par la direction de l'OM à se trouver un autre club. Absent du groupe pour le premier match de la saison, l'ancien milieu de la Roma a passé toute la pré-saison à l'écart du groupe professionnel d'Igor Tudor. Tous ses entraînements se déroulent à part, loin du reste de l'effectif, comme il le montre sur Instagram.



Pour l'OM, se débarrasser de Kevin Strootman serait une excellente nouvelle pour les finances. Son salaire brut est estimé à 500.000 euros par mois, alors que son niveau n'a jamais convaincu quiconque depuis sa signature en août 2018 dans le cadre d'un transfert à 25 millions d'euros.