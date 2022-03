Opération de sécurisation à Touba: 63 individus interpellés, 2 kg de drogue saisis par la police

Au cours d'une opération de sécurisation de grande envergure organisée à Touba dans la nuit du jeudi au vendredi 04 mars 2022, la police a interpellé 63 individus et a saisis 2 kg de drogue.



En conformité avec les instructions de l'autorité, les éléments du commissariat Spécial de Touba ont ratissé toute la ville de 18 h à 05 heures du matin, renseigne « Rewmi Quotidien ».



La descente policière dans les rues s'est soldée par un succès avec l’arrestation de 63 individus dont 60 pour Vérification d'identité, 01 pour conduite sans permis, 01 pour détention et usage d'un cornet de drogue. Parmi les personnes interpellées, figure un dealer qui a été pris avec 2 kg de chanvre indien.



Concernant les infractions routières, les policiers ont mis en fourrière 27 véhicules immobilisés, 25 motos et saisi 229 pièces dont des permis de conduire. L'opération a permis de verser dans les caisses du Trésor un montant 162 000 FCfa en guise d'amendes forfaitaires.