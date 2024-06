Orange Sénégal annonce des perturbations sur les lignes fixes et l'internet ce lundi à partir de 23 heures

Orange annonce des perturbations sur ses services, fixes et internet dès ce lundi à partir de 23 heures

La société de télécommunications Orange /Sénégal dans une note en date de ce lundi 24 juin, porte à l’attention de sa clientèle que des perturbations pourraient être enregistrées sur le fonctionnement de ses services, notamment les fixes et internet.



Ces perturbations annoncées sont dues selon Orange à des travaux que Orange Sénégal compte effectuer à compter de la nuit de ce lundi.



« Bonjour, des travaux prévus cette nuit de 23H00 à 06H00 pourront perturber vos services fixe et internet. Toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés », a indiqué Orange Sénégal.