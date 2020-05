Organisation Mondiale de la Santé : le président chinois, Xi Jinping, appelle à s'unir et à coopérer contre le COVID-19 (Vidéo)

​L'Organisation mondiale de la santé a inauguré sa première assemblée virtuelle. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture assurée par liaison vidéo. Il a appelé l'OMS à diriger l'effort mondial et a rassuré sur le fait que la Chine maintiendra sa transparence et sa responsabilité en fournissant toutes informations nécessaires. La 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé a été réduite à deux jours, sans surprise l'accent fut mis sur l'union et la coopération contre le COVID-19. Vidéo!