Pape Abdoulaye Touré retourne en cellule

L'information vient de son avocat Me Khoureychi Ba. La robe noire renseigne que Pape Abdoulaye Touré vient de quitter ce mardi, le service des urgences de l'Hôpital Principal de Dakar pour regagner son lieu de détention du pavillon pénitentiaire de l'ex hôpital Le Dantec.



À souligner que Pape Abdoulaye Touré était tombé dans le coma le 9 novembre 2023. Après avoir passé un certain temps au service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar, l’activiste, Pape Abdoulaye Touré a été transféré à sa cellule à l’Hôpital Le Dantec.



« Pape Abdoulaye Touré, grâce à la miséricorde divine, a surmonté cette épreuve. Ce matin, il quitte le service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar pour retourner à son lieu de détention, le pavillon pénitentiaire de l’ex-Hôpital Aristide Le Dantec. Nous rendons grâce à Allah », a posté l’avocat sur sa page Facebook.



Rappelons que Pape Abdoulaye Touré est sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour des actes ou manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique, la participation à un mouvement insurrectionnel et diverses actions.