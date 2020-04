Paul Pogba clashe sévèrement une ancienne gloire de Liverpool, l’accord secret des cadors de Premier League

"Souness ? Je ne savais même pas qui il était. "



Paul Pogba se retrouve de nouveau en une des tabloïds ce matin. Le milieu de terrain de Manchester United a répondu à des questions hier sur le site de son club et l’une d’elles l’invitait à donner son avis sur les critiques émises par Graeme Souness, ancienne gloire de Liverpool. Celui-ci avait pointé du doigt le comportement et le style de jeu du Français dans le journal The Times de dimanche. La Pioche lui a alors répondu : « je ne savais même pas qui il était », a-t-il lâché. « J’ai entendu dire qu’il était un grand joueur et des trucs comme ça. Je connais son visage, mais pas le nom. » Un « no name » donc pour Pogba, ce qui a amusé les tabloïds anglais du jour. « Qui es-tu ? », interroge le Daily Express, le Daily Star ou encore le Daily Mirror. Un clash qui se retrouve en une jusqu’en Écosse, pays natal de Souness où le Daily Record parle d’un affrontement entre les deux protagonistes.



Le pacte secret des clubs de Premier League



C’est une rumeur, qui si elle s’avère exacte, va déclencher une sacrée polémique en Angleterre. En effet, selon le Daily Mail, les clubs de Premier League, et notamment les cadors du championnat, pourraient conclure un accord entre eux afin de ne pas venir se chiper des joueurs durant le prochain mercato. Un pacte de non-agression en quelque sorte. Pourquoi ? Car les clubs anglais craignent la réaction de leurs stars face à la réduction de salaire dont ils vont être victimes durant les prochaines semaines. Et certains pourraient prendre la mouche et décider d’aller voir ailleurs, afin de regarder si l’herbe y est plus verte. Surtout, si un club concurrent vient leur proposer un gros contrat. Bref, on n’a pas fini de parler de la baisse des salaires des joueurs outre-Manche.



La short-list de Conte pour son attaque



Alors que les rumeurs envoyant Lautaro Martinez au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes depuis quelques semaines, l’Inter et notamment son coach Antonio Conte doivent réagir. En une de la Gazzetta dello Sport du jour, on apprend que trois noms ont été cochés par le coach italien afin de venir renforcer son attaque au prochain mercato. Hier, le quotidien parlait d’un possible échange avec le Barça concernant Antoine Griezmann. Mais Olivier Giroud fait toujours aussi partie de cette short-list. Tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal, qui est aussi associé ces derniers jours au Real Madrid avec à la clé un échange entre lui et Luka Jovic.