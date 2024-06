Port autonome de Dakar : Waly Diouf Bodiang lance un audit des ressources humaines et suspend tous les cdd à terme

Le slogan « Jub Jubël Jubënti » lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’est pas tombé dans l’oreille d'un sourd. Le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, s’inscrit dans cette dynamique. A travers une note de service, M. Bodiang annonce le lancement d’un audit visant à évaluer la gestion des ressources humaines au sein de l’organisation ainsi que des services rattachés.



« Une mission d'audit a été lancée et confiée à un cabinet externe sélectionné sur appel d'offres », peut-on lire dans la note.



Qui précise que : « Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à améliorer la transparence et l’efficacité opérationnelle du port ».



Selon le document, la mission d’audit a été confiée à un cabinet externe, sélectionné à la suite d’un appel d’offres compétitif. Elle a pour objectif d’examiner en profondeur les pratiques actuelles de gestion des ressources humaines, d’identifier les forces et les faiblesses, et de formuler des recommandations pour renforcer les processus existants.



En attendant les conclusions de cette mission d’audit, le renouvellement des contrats à durée déterminée arrivés à terme est suspendu, conformément à la directive du Directeur général.



Waly Diouf Bodiang a appelé tous les Directeurs sectoriels et Coordonnateurs de cellules à coopérer pleinement avec l’équipe d’audit et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter son travail.