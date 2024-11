Pour non-respect des engagements, deux immeubles appartenant à Doro Gaye et son épouse saisis

Après la chute du régime de Macky Sall, l’homme d’affaires Doro Gaye traverse une période difficile. En plus d’une procédure judiciaire pour escroquerie intentée par Zakiroulah Sow, il est sur le point de perdre deux immeubles en copropriété avec son épouse dans la cité Keur Gorgui, à Dakar. L’Union des Mutuelles - Alliance de Crédit et d’Épargne pour la Production (Um-Acep) a saisi ces biens en raison d’un prêt important pour lequel Gaye avait mis en garantie ses propriétés, mais qu’il n’a jamais remboursé.



Doro Gaye aurait emprunté environ une centaine de millions de francs CFA auprès de l’institution bancaire, mais n’a pas honoré ses engagements financiers, selon les représentants de l’Um-Acep. Ainsi, l’organisation a saisi les deux immeubles et notifié le juge de la Chambre des saisies immobilières.



Les biens concernés incluent un magasin de 73 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété à Keur Gorgui, désigné sous le lot 08 du Titre Foncier n°23.242/GR, et un appartement de 122 m², lot 09 du Titre Foncier n°23.243/GR, également situé au rez-de-chaussée. La mise à prix pour le magasin est fixée à 12 millions de francs CFA, tandis que l’appartement est évalué à 21,35 millions de francs CFA.



Le juge du Tribunal de commerce, qui a examiné le dossier récemment, a renvoyé l’affaire au 10 décembre prochain pour l’audience d’adjudication. Si cette vente est validée, l’Um-Acep pourrait ainsi recouvrer les fonds engagés.



Cette nouvelle épreuve vient alourdir les difficultés de Doro Gaye, déjà impliqué dans une affaire d’escroquerie foncière portant sur plus d’un milliard de francs CFA, pour laquelle il a été placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier. Le 28 juin, il a obtenu un contrôle judiciaire après avoir signé un accord pour indemniser la partie civile, mais cette crise immobilière ajoute une nouvelle ombre à sa situation déjà précaire.