Présidence de la CAF : Abolition de la limite d'âge de 70 ans

Lors de son assemblée générale tenue mardi à Addis-Abeba, en Éthiopie, la Confédération africaine de football (CAF) a pris d’importantes décisions. L’une des plus notables est l’abolition de la limite d’âge de 70 ans pour les candidatures à la présidence ou à l’exécutif de la CAF, ainsi qu’aux postes au sein de la FIFA.



La règle de répartition linguistique pour la représentation au Conseil de la FIFA a également été supprimée. Désormais, les candidats africains pourront être élus sans restriction géographique ou linguistique.



Par ailleurs, la date des prochaines élections de la CAF, pour choisir le nouveau président et les membres de l’exécutif, ainsi que ceux représentant l’Afrique au sein de la FIFA, a été fixée au 12 mars 2025 en Égypte.



L’assemblée a également approuvé les comptes financiers après vérification des exercices 2023 et 2024, qui ont révélé un déficit de 9,25 millions de dollars. Cependant, la CAF prévoit un bénéfice net de 11,7 millions de dollars pour l’année budgétaire 2024-2025, marquant une première après une longue période de pertes.