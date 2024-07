Procès contre Mansour Faye : Aminata Touré maintient ses accusations: "c'est la Cour des comptes qui dit qu'il y a une surfacturation..."

Le procès en diffamation opposant le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, à Aminata Touré, membre de la coalition Diomaye Président, s'est ouvert au Tribunal de Dakar ce jeudi. Le procès s'est tenu en l'absence du beau-frère de Macky Sall. Seule à la barre, Mimi a maintenu ses accusations sur les surfacturations en riz lors du Covid-19. Mieux, ses avocats réclament 1 milliard 500 de franc symbolique pour « procédure abusive ».



« Aujourd’hui, j’étais au tribunal de Dakar suite à la plainte de Mansour Faye. C’est le monde à l’envers. Il a porté plainte contre moi pour diffamation. Puisque j’ai dit qu’il y avait eu un carnage financier autorisé par son beau-frère Macky Sall puisque c'est lui qui a levé toutes les lois. Toutes les contraintes concernant la concurrence des prix, le contrôle et ça ouvert la voie à ce que j’ai qualifié carnage financier », a déclaré Aminata Touré au sortir de l’audience.



D’ailleurs, l’ancienne Premier ministre précise que le mot « carnage » a été utilisé, parce qu'il voulait jouer avec les mots et c'est dans le rapport.

« Au lieu d'acheter la tonne de riz à 120 000, on l'a acheté à 145 000. La Cour des comptes a dit qu'il y a une surfacturation de 2 milliards 749 millions. On joue sur le mot et ils ont demandé que le Dage soit traduit en justice. Et ça, c'est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes », a-t-elle expliqué.



Et d’ajouter : « Le Dage lui-même a dit que c’est son ministre Mansour Faye qui est venu avec un tableau de prix et qui lui a dit d'acheter à 145 000. C'est à la page 101 du rapport. Il faut regarder ce rapport. Nous vous invitons à aller sur le site de la Cour des comptes. Vous aurez le rapport là-bas. C’est scandaleux ».



Poursuivant, Aminata Touré dénonce un véritable scandale. « J'ai à passer la journée ici à la barre pendant que lui qu'on accuse vraiment de surfacturations parce qu'on parle du ministre, on veut nous faire croire qu’il n'a pas de responsabilité dans ça. Mais l'ordonnateur de dépenses. Vous pensez que dans un ministère un Dage peux dépenser plus 2 milliards 700 sans l’aval de son ministre, vous vous le croyez, ça ne peut pas exister. Ça n'existe dans aucun pays du monde ».



À noter que l'affaire Aminata Touré contre Mansour sera vidée le 8 août prochain par le Tribunal de Dakar.