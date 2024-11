Prolongation de l'interdiction des opérations foncières : 8000 travailleurs du BTP en arrêt, le cri d’alarme du syndicat

La prolongation de 45 jours de l'interdiction des opérations foncières sur le littoral suscite des inquiétudes parmi les travailleurs du secteur du BTP (bâtiments et travaux publics). Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP, a qualifié cette mesure de « véritable désastre ». Selon lui, la prolongation de la suspension des travaux entraîne l'arrêt de plus de 8 000 salariés. Sur les ondes de la Sud FM, il appelle les autorités à résoudre la question de la dette intérieure.



« Par rapport à la prolongation de la suspension des travaux pour 45 jours, les conséquences restent toujours les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui le secteur du BTP traverse des moments très difficiles et nous interpellons une fois de plus les nouvelles autorités à bien regarder ce qui se passe au tour parce qu’aujourd’hui dans plusieurs chantiers les grandes entreprises majeures ont dégraissé. Plus de 8 000 salariés sont déjà en arrêt de travail sans compter le secteur informel qui regorge beaucoup plus de travailleurs », a fait savoir, Diaraf Alassane Ndao, SG du syndicat des travailleurs du BTP.



Il a également évoqué l'épuration de la dette intérieure, qui selon lui reste un problème persistant et affecte la situation économique du secteur.



« Cette suspension est dramatique, il s'y ajoute aussi l'apurement de la dette intérieure qui reste toujours un problème. Ce n'est pas là où on attendait le gouvernement. On l'attendait pour la création des emplois, mais pas de mettre sens dessus dessous le secteur du BTP », a-t-il dit.



Face à cette situation, les travailleurs du BTP appellent les nouvelles autorités à apporter des solutions urgentes pour revitaliser le secteur et redonner de l'espoir aux employés. « C'est dramatique et inquiétant pour l'avenir du pays. Rien n'avance, car tout est bloqué, uniquement en raison des décisions récentes des nouvelles autorités », a conclu Diaraf Alassane Ndao.