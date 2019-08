RDC: deux premiers cas d'Ebola à Bukavu (source officielle)

Selon un communiqué officiel signé par le gouverneur du Nord Kivu et le coordonnateur de la riposte contre Ebola, repris par Rfi, deux premiers cas d'Ebola ont été enregistrés à Bukavu.



Il s’agit d’une femme de 24 ans et de son fils, âgé de 7 mois. Selon ce même communiqué, toutes les mesures sont prises pour renforcer la surveillance aux points d'entrée et de contrôle sanitaire.