RDC vs Sénégal : la liste des 25 « Léopards » dévoilée avec trois nouveaux renforts

La RD Congo affronte le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar, suivi du Togo le 9 juin dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi la liste des 25 joueurs retenus pour ces matchs.



Pour ce premier rassemblement depuis la CAN en Côte d’Ivoire, où les « Léopards » ont décroché une respectable 4e place, Desabre devra composer sans ses attaquants vedettes Cédric Bakambu et Silas Katompa, tous deux forfaits. Néanmoins, l’équipe accueille trois nouvelles recrues.



Le défenseur central Axel Tuanzebe, âgé de 26 ans et évoluant à Ipswich Town, ancien international Espoirs anglais, rejoindra les rangs de la RDC. Noah Sadiki, jeune milieu de terrain de 19 ans de l’US Saint-Gilloise (D1 Belgique), fait également son entrée. Né à Bruxelles, Sadiki avait le choix de jouer pour les « Diables Rouges ».



Enfin, Samuel Essende, attaquant de 26 ans formé au PSG et actuellement performant à Vizela (D1 Portugal) avec 15 buts cette saison, vient renforcer l’attaque.





Avec Foot-africa