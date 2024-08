Réformer le règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale : la proposition Introduite par trois (3) groupes parlementaires

La session extraordinaire de l'année 2024 s'est ouverte ce vendredi 16 août 2024. Le débat du jour porte sur la proposition de loi organique n° 10/2024, modifiant et complétant la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, telle que modifiée, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette proposition a été rédigée par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.



Selon le rapport, la proposition de loi organique a été introduite par Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, et Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement.



Le gouvernement est représenté par Ousmane Diagne, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, assisté de ses collaborateurs.



À noter que la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains s'est réunie le mercredi 14 août 2024, sous la présidence de Mater Mus Diakhaté, président de ladite commission, afin d'examiner la proposition de loi organique.