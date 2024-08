Régulation numérique au Sénégal : l’ARTP veut forger des solutions concertées pour un secteur en pleine mutation

Les 8 et 9 août 2024, Dakar accueille des journées de concertation organisées par l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Ces rencontres qui rassemblent les acteurs clés du secteur des communications électroniques, discuteront des enjeux de régulation. Cette initiative a pour objectif de forger des solutions concertées pour un secteur en pleine mutation.



"Le nouveau référentiel, projet porté par le Président Bassirou Diomaye Faye, place le Sénégal dans une nouvelle ère de transformation socio-économique, où le numérique est au cœur d'une approche inclusive et durable," a déclaré le Ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, Alioune Sall.. Ce projet, qui s’étend jusqu’à 2050, vise à renforcer les infrastructures numériques, implanter des industries technologiques, et développer un accès universel à Internet haut débit.



M. Sall a insisté sur l'importance d'un encadrement juridique rigoureux pour garantir une utilisation responsable du numérique. Bien que les marchés des communications électroniques soient libéralisés, une régulation appropriée reste essentielle pour garantir des services de qualité accessibles à tous. "L'engagement de l’ARTP dans une régulation tarifaire équilibrée est crucial pour concilier les intérêts des consommateurs avec ceux des opérateurs," a-t-il ajouté.



Une régulation face aux défis technologiques et économiques



L'intelligence artificielle, le Big Data, l'internet des objets, et le commerce électronique sont autant de domaines qui interpellent les régulateurs, comme a rappelé le ministre Alioune Sall. « Ces technologies transforment profondément le secteur des communications électroniques et exigent une régulation collaborative et proactive », a-t-il expliqué.



Les questions de gouvernance numérique, avec un accent particulier sur la régulation tarifaire et l'accessibilité des services ont été aussi abordées. Les acteurs ont convenu que la régulation devait évoluer pour répondre aux défis posés par les nouvelles technologies tout en préservant l’innovation et la diversité des contenus en ligne.



La voix des consommateurs au centre des discussions



Masokhna Kane, président de SOS Consommateurs, a profité de l’occasion pour exprimer les préoccupations des associations de défense des consommateurs. "Le téléphone et la communication sont des outils utilisés par toutes les couches de la population. Il est donc essentiel d'améliorer leur organisation entre les différents régulateurs," a-t-il affirmé, pointant du doigt la nécessité d'une meilleure coordination entre l’ARTP, la CNRA, et d’autres entités. M. Kane a également mis en avant l'importance de la protection des données personnelles, surtout face à la montée des fake news qui affectent de plus en plus la vie privée et professionnelle des citoyens.



Il a plaidé pour une régulation plus robuste et adaptable aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Il a également appelé à un soutien accru pour les associations de consommateurs, qui jouent un rôle crucial dans la protection des droits des citoyens. "Nous demandons un financement adéquat et un droit de regard dans les décisions qui nous concernent directement," a-t-il déclaré.



Ces journées de concertation permettront de jeter les bases d'une régulation adaptée aux défis actuels et futurs du secteur des communications électroniques au Sénégal. Les conclusions de ces échanges viendront alimenter le Projet Numérique 2025-2035.