Renégociation du contrat d’Eiffage : le collectif des usagers du péage demande à l’Etat d’aller dans le pragmatisme

Le collectif des usagers de l’autoroute à péage a réagi face à la décision de l’Etat du Sénégal de renégocier le contrat d’Eiffage. Les membres dudit collectif disent attendre de l’Etat du Sénégal plus de pragmatisme.



« On considère que tous les éléments que l’on avait mis sur la table pour la renégociation du contrat sont validés par l’Etat du Sénégal. Aujourd’hui, le trafic a dépassé largement les attentes d’Eiffage Senac. Nous avons constaté que l’éclairage est en train d’être fait et c’était notre combat », a précisé Cheikh Ousmar Sy.



M. Sy et ses camarades disent attendre de l’Etat plus de pragmatisme pour la renégociation du contrat. « Nous le félicitons dans cette démarche. Depuis quelques mois, l’Etat est resté dans cette constance de vouloir s’asseoir à la table avec la société Eiffage Senac pour revoir le contrat ».