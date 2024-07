Renforcement de la lutte contre la désinformation : RSF et CJRS ensemble pour un journalisme de qualité au Sénégal

Saly, Sénégal - Le discours inaugural de Mme Ndeye Diary BA, chargée de projets de Reporters Sans Frontières (RSF) pour l’Afrique Subsaharienne, a marqué l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les mécanismes de lutte contre la désinformation au Sénégal. Accueillant les participants, elle a salué le leadership et l'engagement de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dans la défense des valeurs du journalisme et la dignité des reporters sénégalais.



Un Partenariat solide pour une Presse Libre et Sécurisée.

Mme BA a rappelé que depuis l’année dernière, RSF collabore étroitement avec la CJRS, débutant par des " formations sur la couverture électorale et la sécurité des journalistes, en plus de la distribution de gilets et de kits de premiers secours."



Cette année, dans le cadre de leur partenariat avec le Programme Zivik du ministère Allemand des Affaires Étrangères, RSF soutient la CJRS dans le projet "Lutter contre la désinformation dans les médias pour soutenir le processus démocratique au Sénégal".



La menace de la Désinformation : Un défi global



Soulignant les dangers de la désinformation, Mme BA a déclaré : "Le danger de la désinformation guette les journalistes non seulement sur les terrains classiques de reportage, mais surtout sur les nouveaux terrains virtuels, sur internet et les réseaux sociaux." Elle a ajouté que RSF prévoit de poursuivre cette collaboration à travers d'autres ateliers, notamment sur les relations avec les Forces de défense et de sécurité.



Un engagement pour la Liberté de la Presse



Mme BA a réaffirmé l'engagement de RSF à renforcer la liberté de la presse, la liberté d’expression et la sécurité des journalistes. "Nous sommes particulièrement honorés d’être un partenaire de la CJRS. Ensemble, nous avons l’impérieuse obligation de défendre le journalisme et la liberté de la presse de toutes nos forces, face à tous les dangers qui les menacent," a-t-elle conclu.



Le Président de la CJRS, Migui Marame Ndiaye appelle à une mobilisation collective. Dans son discours, il a exprimé sa gratitude envers RSF et son partenaire allemand IFA pour leur soutien dans la lutte contre la désinformation. Il a souligné l’importance de la liberté de presse comme pilier essentiel de l’État de droit et a mis en garde contre les menaces sournoises de la désinformation qui alimentent la haine contre les journalistes et mettent en danger la vie des citoyens.



"Le rôle du journaliste, ce n’est point de chercher à plaire, c’est en toutes circonstances et en tous lieux, d’être le serviteur de la Vérité, d’être le serviteur de l’intérêt général," a-t-il déclaré, en appelant à une meilleure prise en charge des préoccupations des populations pour barrer la route aux promoteurs de la haine et des fake news.



Le président a annoncé que la CJRS renforcera son dispositif de lutte contre la désinformation, en promouvant une information juste, plurielle, fiable et crédible. Il a également rappelé les initiatives passées, telles que la distribution de kits sécuritaires par RSF lors de la présidentielle.



Il a conclu en réitérant l’importance de cette formation et a annoncé la tenue prochaine d'une réunion à Dakar avec les Forces de défense et de sécurité pour discuter des relations souvent heurtées entre journalistes et forces de l’ordre.