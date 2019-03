Reprise des cours des étudiants de l'ESP: les revendications n'ont porté aucun fruit

URGENT - Les étudiants de l'Ecole Supérieur Polytechnique - ESP crient au COUD: "Ne tuez pas le dernier bébé de l'Enseignement Supérieur du Senegal" et lance le hashtag "#COUD_Assassin"



— CLUB PRESSE ESP (@sunupresseESP) 23 janvier 2019



"Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs que nous demandons plus, mais parce qu'ion exige plus de nous"

« Avec 40 heures de cours obligatoire par semaine, 20 heures de travaux personnels obligatoires par semaine, une seule section pas de rattrapage dans la majorité de nos départements. Ça c’est le rythme de travail assez soutenu que l’Etat du Sénégal exigent de nous, qui seront demain ingénieurs, techniciens dans les domaines de l’électricité et de la chimie, du génie mécanique et de la gestion», déclare le président de l’amicale des étudiants de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), pour légitimer leurs revendications pour plus de considérations à leurs conditions de vie estudiantine.C'est ainsi que le Hashtag #Coud_Assassina été lancé le 23 janvier 2019, pour donner vie aux revendications des étudiants de l'ESP dans les Réseaux sociaux? Beaucoup de réactions ont été enregistrés sur Twitter et Facebook.Pointant du doigt les responsables du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, Pape Assane Ndoye de souligner que leur " situation était considérablement délabrée mais au moment où la gestion a été confié au Coud, la situation est devenue aujourd’hui plus que câbleuse. En 2011, on nous a proposé de nouveaux logements prenant en compte toutes nos préoccupations. Et on avait même tenu une assemblée générale à ce sujet. Et du jour au lendemain, on aperçoit qu’une commission s’est réunie et qu’un quota est réparti comme suit : 440 lits. Et l’argument qui est donné est "non, vous êtes des privilégies, vous représentez 2% ", dénonce t-il . Ce qu’on exige de nous, c’est ce qu’on exige des autres. Ce qui est déplorable, c’est qu’on ne pas accepter de voir des étudiants qui s’entassent dans les chambres. Ce que nous réclamons c’est notre droit. Dans toutes les écoles polytechniques, ils sont dans de bonnes questions. A L’EPT, à l’ISFAR à l’ENSA de Thiés, donc pourquoi pas nous. C’est pas parce que qu’on est les meilleurs, mais parce qu’on exige plus de nous."Pour se faire entendre, les étudiants de l'ESP sont allés jusqu'à établir une frontière entre leur campus et celui de l'Ucad. En effet, ils avaient installé des barricades à la grande porte de l'établissement, pour empêcher les étudiants des autres facultés de l'Ucad à accéder à leur restaurant. Des échauffourées nocturnes ont même eu lieu entre étudiants.