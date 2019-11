Responsabilité de la France sur la situation tragique du Mali: l'ancien ambassadeur de France au Sénégal confirme le chanteur Salif Keita

Nicolas Normand ancien ambassadeur de France au Sénégal et au Mali ne donne pas complètement tort au chanteur malien Salif Keita, qui accuse le pays de Marianne d'être derrière les attentats et attaques meurtriers qui ont fini de plonger le Mali dans le chaos.



Selon le diplomate français, les décisions politiques prises par le gouvernement français de 2013, sont la cause de ce désordre qui secoue le Mali.

«Salif Keita est un grand artiste, mais ce n'est pas un homme politique. Disons qu’il s’est un peu enflammé... Ses propos font écho à des rumeurs qui circulent depuis un certain temps à Bamako. Et je les comprends, même si je ne les excuse pas, parce qu'ils expriment un sentiment de malaise largement répandu aujourd’hui au Mali. Il n'a pas complètement tort quand il affirme que c'est la France qui a rajouté du désordre au désordre existant au Mali. En 2013, l'opération Serval a constitué un péché originel qui ne nous a toujours pas été pardonné par les Maliens. En appuyant les séparatistes du Mnla et en libérant la ville de Kidal, donnée ensuite à ces séparatistes, l’intervention française a empêché l'armée malienne de libérer la totalité du territoire national»