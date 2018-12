Réunion entre le Sytjust vs Ismaïla Madior Fall : la rencontre a accouché d’une souris

La rencontre entre le ministre de la Justice et les membres du Syndicat national des travailleurs de la justice (Sytjust) a accouché d’une souris. Ces derniers, conviés par Ismaïla Madior Fall à une rencontre mardi, dans son bureau, n’ont finalement pas obtenu des garanties concernant leurs doléances.



En grève depuis déjà plusieurs semaines, Me Aya Boun Malick Diop et Cie qui espéraient une résolution de la crise affirment que le Pr Ismaïla Madior Fall s’est plutôt contenté de les exhorter à faire leur possible pour trouver une solution à cette crise qui gangrène la bonne marche de la justice.



Cependant, le fil du dialogue n’est pas encore rompu puisqu’une autre rencontre est en train d’être négociée et cette fois-ci, en présence des ministres Amadou Ba et Birima Mangara, respectivement en charge de l’Economie et du Budget.