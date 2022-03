Rufisque : le corps d'un individu tué puis brûlé, découvert derrière le cimetière

L'affaire est sur toutes les lèvres dans la vieille ville. Le corps sans vie d'un individu a été retrouvé aux abords des cimetières, juste derrière le terrain de football des jeunes du quartier Dangou. La découverte a eu lieu hier, aux environs de 12H, par un jardinier qui tient quelques parcelles cultivables sur le site. D'après des témoignages recueillis sur place, le jardinier a remarqué des traces de brûlures sur des arbustes.



Pour y voir plus clair, il s'approche et tombe sur un corps complètement calciné. Vite, les limiers du commissariat central de Rufisque sont alertés. Sur place, ils trouvent le corps de l'homme, environ âgé 25 ans, avec une taille de 1,85 mètre, couché de dos et complètement brûlé. A leur tour, ils font appel à la Police scientifique qui a fait son boulot avec des prélèvements d'indices sur les lieux de la découverte.

L'homme ne pouvait pas être identifié du fait qu'il était complètement calciné.



Après le travail de la Police scientifique, le corps a été acheminé à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar pour les besoins de l'enquête. D'après les premiers éléments de l'enquête ouverte, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Des traces d'étranglement sont visibles sur le cou et un bidon qui contenait de l'essence trouvé sur place. Pour le moment, l'enquête se poursuit pour identifier la victime et trouver le(s) auteur(s) de cet acte ignoble.



L'Observateur