Rufisque : le préfet annonce des opérations de déguerpissement à partir du 5 décembre

Pour améliorer le cadre de vie et assurer la sécurité et la salubrité dans la ville de Rufisque, le préfet, Magatte Diouck, a annoncé le lancement d’une vaste opération de déguerpissement visant à libérer les espaces publics occupés de manière anarchique. L’opération va démarrer à partir du 5 décembre 2024. Les occupants illégaux des espaces publics, notamment les garages clandestins, les parkings non autorisés et les vendeurs installés de manière informelle, sont invités à libérer les lieux avant le début des opérations.



Le préfet, qui préside également le Comité départemental de Gestion du cadre de vie, a précisé dans un communiqué que ces interventions concerneront particulièrement le boulevard Maurice Gueye et les abords du marché central.