Russie: six prisonniers tués lors d'une prise d'otages dans une prison, les otages sont saufs

Six hommes originaires du Daghestan et de Tchétchénie, à l’exception d’un Russe, sont parvenus à s’extraire de leur cellule. Ils ont pris en otage un gardien et un autre responsable de la prison où ils purgeaient tous une peine pour des actes de terrorisme à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie.



Armés d’un couteau et d’une matraque ces membres de l’Etat islamique se sont réfugiés dans la cour intérieure de la prison où des négociations ont commencé. Les prisonniers exigeaient de pouvoir disposer d’une voiture, d’armes et d’avoir la possibilité de quitter le centre de détention.



Des négociations qui ont tourné court. Grâce à l’intervention et la coopération rapide des services pénitentiaires, de forces spéciales et des services de sécurité, l’assaut a été ordonné. Une opération qui selon les médias n’a duré que trois minutes. Trois minutes au terme desquelles les six terroristes ont été abattus alors que leurs otages s’en sont sortis indemnes.



De source officielle, l’opération est terminée et la prison a retrouvé son mode de fonctionnement habituel.



En mars dernier, un attentat dans une salle de concert en banlieue de Moscou, le Crocus City Hall, revendiqué par l'organisation État islamique au Khorassan (EIK) avait fait des dizaines de victimes.