Guerre en Ukraine: des frappes russes et ukrainiennes font au moins cinq morts

En Russie, « dans le district de Zimovnikovski (...), une voiture a pris feu à la suite d'une attaque de drone. Deux personnes sont mortes », a annoncé sur Telegram Iouri Sliousar, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine.



Le ministère russe de la Défense affirme avoir intercepté 54 drones ukrainiens, dont 24 dans la région de Briansk, également frontalière.



Cette même nuit, la Russie a tiré « 208 drones et 27 missiles de différents types » sur l'Ukraine, a assuré l'armée de l'air ukrainienne qui dit avoir abattu 183 drones et 17 missiles.



Trois morts dans la région de Dnipro

Le gouverneur de la région centrale ukrainienne de Dnipropetrovsk, Serguiï Lissak, a pour sa part fait état de « trois personnes tuées et six blessées à Dnipro » la capitale régionale, et dans ses environs. Parmi les victimes figure un jeune homme de 21 ans, décédé à l’hôpital des suites de ses blessures, et une autre a péri dans un village de la région. Un peu plus tôt, Borys Filatov, le maire de Dnipro, avait déploré la mort d'une personne dans « un gratte-ciel haut de gamme ». Il a par ailleurs déploré le « manque d'abris », tout en appelant la population à ne pas « rester dans les étages supérieurs » pendant les bombardements.



Le gouverneur de la région de Kharkiv, dans le nord-est, a quant à lui fait état de trois blessés dans des bombardements à Zmiiv. « L'ennemi s'est servi de plusieurs types d'armes simultanément — des bombes guidées, des missiles balistiques et des drones-suicides », a-t-il ajouté.



Dans la région de Zaporijjia, au sud du pays, plusieurs incendies ont été signalés après des frappes russes, dont une ayant touché un immeuble résidentiel sans faire de victime, d’après le gouverneur Ivan Fedorov.

Kiev promet une riposte, Moscou doute d’une rencontre

Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi en promettant que ces frappes ne resteraient pas « sans réponse » et que les « les drones ukrainiens de longue portée en garantissent une ». Il a également mentionné l’ouverture de discussions avec Moscou sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine.



Du côté russe, en revanche, le Kremlin a jugé qu’un tel sommet était « peu probable dans les 30 prochains jours », en raison du fossé persistant entre les exigences des deux camps.