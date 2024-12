SEN'EAU : perturbations dans la distribution d'eau à Dakar, sa banlieue, Thiès et Mbour

La SEN'EAU, dans un communiqué daté du jeudi 12 décembre, informe ses clients des perturbations pouvant aller de la baisse de pression à une interruption totale de l'approvisionnement en eau dans les localités suivantes : Dakar et sa banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour et Saly. "En conséquence, ces infrastructures essentielles au transport de l'eau potable vers les centres de consommation seront à l'arrêt pendant toute la durée des travaux", a ajouté la SEN'EAU.



Selon le communiqué, ces perturbations sont liées à des travaux de maintenance sur la ligne 90 KV Tobène-Mekhé, réalisés par la SENELEC. Ces travaux débuteront le samedi 14 décembre 2024 à partir de 7 heures et concernent la ligne électrique 90 KV Tobène-Mekhé, qui alimente les surpresseurs de Mékhé.



Pour atténuer les désagréments pour les populations, un dispositif de camions-citernes sera déployé afin de desservir les zones les plus touchées. La situation reviendra progressivement à la normale à partir de la fin des travaux, prévue dans la soirée du même jour.