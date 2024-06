Sadio Mané après le nul contre la RDC : « On doit revoir notre système de jeu »

Le Sénégal a été accroché par la RD Congo en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les « Lions » perdent deux points et laissent le Soudan s’emparer de la première place du groupe B.



Les « Lions » pointent désormais à la 2e place, avec 5 points. Le Soudan occupe la première place du groupe avec 7 points.



Sadio Mané a réagi après la rencontre. « On a fait un match correct dans l’ensemble de la partie. Malheureusement, on n’a pas marqué plus de buts que l’adversaire. Ce système, il faut le revoir. On a essayé de le faire avec plus de combinaisons, mais ça n’a pas marché ».



L’attaquant des « Lions » demande de revoir le système de jeu. « A mon avis, on doit revoir notre système. On a essayé avec des combinaisons mais ça n’a pas marché », a déclaré Sadio Mané, qui n’a pas joué ce match à cause d’une blessure.