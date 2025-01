Scandale financier à la SECAM : Cheikh Issa Sall et Mame Boye Diao cités dans la déposition du DG

Le nouveau directeur général de la Société de construction et d'aménagement (Secam), Mame Diakhoumpa, a déposé une plainte contre Babacar Ndiaye, ancien actionnaire unique de la société. Ce dernier avait cédé 60 % de ses parts à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour un montant de 6 milliards de francs CFA, faisant ainsi de la Secam une filiale de la CDC. Diakhoumpa accuse Babacar Ndiaye de malversations financières s'élevant à 1,051 milliards de francs CFA, ainsi que d'un préjudice total évalué à 1,7 milliard de francs CFA.



Deux anciens directeurs généraux de la CDC sont également mentionnés dans ce scandale financier, révélé par le journal Libération . Il s'agit de Cheikh Issa Sall, dernier directeur sous la présidence de Macky Sall, et de Mame Boye Diao, son précédent. Bien qu'ils ne soient pas directement visés par la plainte déposée par le patron de la Secam, leurs noms apparaissent dans la déposition de Diakhoumpa auprès de la Division des enquêtes criminelles (DIC).



Diakhoumpa a affirmé aux enquêteurs que « lorsque la CDC a commencé à verser le montant de la cession des parties de la Secam, le ministre des Finances et du Budget [feu Moustapha Bâ] avait prévu une lettre à Cheikh. Issa Sall, alors directeur général de la CDC, demandant de suspendre la prise de participation. » Toutefois, malgré cette injonction, les paiements se seront poursuivis, atteignant un total de 4,7 milliards de francs CFA.



Quant à Mame Boye Diao, le journal précise que Diakhoumpa a souligné que « les négociations pour la cession du Secam ont débuté sous son mandat à la tête de la CDC. » Toujours selon Diakhoumpa, le premier versement dans le cadre de cette transaction aurait été effectué à cette période.