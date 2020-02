Selon Lionel Messi, Neymar (PSG) a « vraiment hâte de revenir » au FC Barcelone

Le feuilleton Neymar s'était étiré durant de longues semaines l'été dernier, marquant une fracture entre la star brésilienne et les supporters du PSG. Mais alors que « Ney » se dit désormais « pleinement heureux » dans la capitale, Lionel Messi a assuré dans une longue interview au Mundo Deportivo que son ancien coéquipier avait « vraiment hâte de revenir » au Barça.



« Il a toujours montré qu'il était désolé (d'être parti) », a insisté l'Argentin, qui a répété son admiration pour Neymar, « un joueur de haut niveau, différent des autres, capable de créer le déséquilibre, de faire des différences dans le un contre un, de marquer des buts » : « Je l'ai dit plusieurs fois, c'est un des meilleurs joueurs du monde et j'aimerais qu'il revienne. C'est une personne très heureuse, il était toujours de bonne humeur et s'amusait aussi bien sur le terrain qu'en dehors. »



Aux yeux de Messi, il est « normal » que certains des socios du club catalan en veuillent encore à Neymar « de la façon dont il est parti » à l'été 2017, après deux semaines de rebondissements. « Cela m'avait aussi dérangé à l'époque, confie le sextuple Ballon d'Or France Football, nous avions essayé de le dissuader de le faire. Mais au bout du compte, nous comme les supporters voulons gagner et disposer des meilleurs joueurs. Comme je l'ai dit, il en fait partie et nous a apporté beaucoup sur le terrain. »