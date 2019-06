Sénégal : 1.200 cas de cancer du col de l’utérus chaque année, selon une étude

Au Sénégal, c’est 1.200 cas de cancer du col de l’utérus chaque année, a révélé jeudi la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), Fatma Guenoune, pour qui, la maladie est actuellement « l’une des causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité ».



«Le Sénégal enregistre 1200 nouveaux cas de cancer de col de l’utérus chaque année. A cet effet, nous espérons que cet atelier permettra de réfléchir davantage à des solutions et de jeter des jalons pour un partenariat régional en vue de renforcer nos actions au bénéfice des femmes et des patientes en Afrique», a dit la présidente.



Elle s’exprimait lors de l’ouverture d’un atelier de deux jours à Dakar qui a pour thème «Cancers féminins en Afrique : explorer les opportunités de partenariat régional». Des experts de plusieurs pays participent à cette rencontre pour trouer ensemble des solutions.



Selon une étude sur les travailleuses de sexe, sur 100 testes, les 70 portent le HPV, le virus responsable du cancer du col de l’utérus.