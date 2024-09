Sénégal : 27 membres du Pool Judiciaire Financier installés pour renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière

Les membres du Pool judiciaire financier ont été installés ce mardi 17 septembre par le ministre de la Justice Ousmane Diagne au Tribunal de Dakar. Ils sont au nombre de 27. Cette nouvelle structure spécialisée, créée par la loi n°2023-14 du 02 août 2023, vient remplacer la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) et a pour mission de lutter contre la criminalité économique et financière.



Le Pool judiciaire financier, qui dispose désormais d’une compétence nationale, prend en charge une large gamme d’infractions : détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, et enrichissement illicite, pour ne citer que quelques exemples. Cette nouvelle entité se distingue également par sa capacité à traiter des affaires impliquant plusieurs juridictions ou ayant un élément d'extranéité, soulignant l’envergure transnationale de nombreux crimes financiers.



Le continent perd 1000 milliards de dollars



La création du Pool judiciaire financier s’inscrit dans une dynamique régionale et internationale visant à combler les failles des systèmes judiciaires classiques, souvent mal équipés pour traiter des affaires financières d’une grande complexité. Le rapport de 2015 du Groupe de haut niveau sur les flux financiers en provenance d'Afrique révèle que le continent a perdu plus de 1000 milliards de dollars au cours des 50 dernières années, illustrant l’ampleur du défi. Les réseaux criminels, souvent bien organisés, exploitent les lacunes des systèmes judiciaires, ce qui justifie la mise en place de structures spécialisées comme celle-ci.



Le Pool judiciaire financier sera composé d’un parquet spécialisé, d’un collège de juges d’instruction, d’une chambre de jugement et d’une chambre d’accusation. Les magistrats de cette nouvelle entité ont été choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine financier, avec des membres comme El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Procureur de la République financier, et Idrissa Diarra, Président du Collège des Juges d'instruction financier, entre autres.



Lors de la cérémonie d'installation, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne a réaffirmé « la volonté du gouvernement sénégalais de renforcer la transparence et la reddition des comptes. La création de cette nouvelle structure illustre cet engagement à assainir l’action publique et à protéger les ressources nationales contre la corruption et les abus financiers. Avec un cadre juridique en phase avec les conventions internationales et les normes régionales, le Sénégal se dote d'un outil performant pour répondre aux défis liés à la criminalité économique. »



Début d'une nouvelle ère judiciaire au Sénégal



L’entrée en fonction du Pool judiciaire financier marque un tournant décisif pour la justice sénégalaise. En tant que juridiction spécialisée, il pourra désormais traiter des dossiers complexes de manière plus efficace et répondre à la sophistication croissante des crimes financiers. La mise en place de ce dispositif résonne comme une réponse aux recommandations du Mécanisme africain d'Évaluation par les Pairs (MAEP) et du GAFI (Groupe d'Action Financière), visant à aligner le cadre législatif national aux standards internationaux.





Voici la liste complète des 27 membres du du Pool Judiciaire financier :



Pour les membres du Parquet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :

Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, Procureur de la République financier ;

Monsieur Ablaye DIOUF, Procureur de la République financier adjoint ;

Monsieur Ibrahima FAYE, Substitut du Procureur de la République financier ;

Monsieur Harouna SOw, Substitut du Procureur de la République financier.

Pour les membres du Collège des juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

Monsieur Idrissa DIARRA, Président du Collège des Juges d'instruction financier ;

Monsieur Massaer SARR, Juge d'instruction financier;

Monsieur Babacar DIOP, Juge d Instruction financier ;

Monsieur Mouhamadou Ndéné NDIR, Juge d'Instruction financier;

Monsieur Moustapha FALL, Juge d'instruction financier;

Madame Nelly Secko DIENG, Juge d'Instruction financier.

Pour la Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :

Monsieur Papa Mohamed DIOP, Président de la Chambre de jugement financière ;

Monsieur Mamadou Yakham KEITA, membre ;

Monsieur Mor LO, membre ;

Monsieur Ousseynou SY, membre ;

Monsieur Ngor DIOP, membre ;

Madame Aissétou KANTE FAYE, membre.

Pour la Chambre d'accusation financière de la Cour d'Appel de Dakar :

Monsieur Mamady DIANE, Président de la Chambre

d'Accusation financière ;

Monsieur Alioune SALL, membre ;

Monsieur Tahir KA, membre ;

Monsieur Abdoul Aziz BARO, membre ;

Monsieur Samba NDIAYE, membre ;

Madame Adji Mame Bousso GUEYE membre.

Pour la Chambre des appels financiers de la Cour d'Appel de Dakar :

Madame Anta NDIAYE DIOP, Président à la Chambre des appels financiers ;

Monsieur Mamadou DIALLO, membre ;

Monsieur Thierno NIANG, membre;

Madame Fatou Binetou CISSOKHO, membre ;

Monsieur Fall Babacar SY, membre.