Senelec : un autre contrat virtuel de près 9 milliards FCFA par an aurait été octroyé à Akilee par Makhtar Cissé

Alors qu’on n’a pas encore terminé avec le contrat de 186 milliards FCFA avec Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec, un autre scandale a été découvert. Il porte une « centrale électrique virtuelle » qui pourrait apporter quelques 9 milliards de F Cfa par an à Akilee.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information dans son édition de ce lundi, ledit contrat a été accordé par l'actuel ministre de l'Energie et par ailleurs, ancien Directeur de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé à Akilee pour une durée de 10 ans. Il a été signé à quelques jours de la Présidentielle de 2019.



Le quotidien souligne que les deux contrats octroyés à la société Akilee ne sont espacés l’un de l’autre que d’une semaine (le 11 février et le 18 février 2019) pour une durée de 10 ans chacun.



D'après des sources du journal l’actuel Directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, avait catégoriquement refusé d’auditer la gestion de son prédécesseur, Mouhamadou Makhtar Cissé. Mais, avec tous ces scandales révélés ces derniers jour, M. Bitèye doit impérativement fouiller la gestion de l'actuel ministre de l'Energie, estime le journal.