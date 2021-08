"Sextorsion": la chanteuse Dieyna Baldé placée en garde vue pour avoir fait chanter son "petit ami" Bril fifht 4

La jeune chanteuse Dieynaba Baldé plus connue sous le nom de Dieyna est à nouveau citée dans un scandale. Mais cette fois-ci, l’affaire n’a rien à avoir avec Mamadou Diop "Iseg" avec qui elle a eu un enfant. Selon Libération, la star de "Sen petit Galé" est mêlée à une histoire de « revenge porn ». La présumée victime serait l’artiste Djibril Mbaye alias Bril fight 4 qui entretenait une liaison secrète avec l’accusatrice de « Diop Iseg », père de la chanteuse Abiba.



Arrêtés hier, mardi, Dieyna Baldé, son frère Aly Baldé et d’autres complices ont été placés en garde à vue suite à une plainte du producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4.



La même source de renseigner que la jeune chanteuse a réussi à disposer de vidéos et images compromettantes de l'artiste avant de lui faire subir des chantages.



Les mis en cause sont accusés de vol de téléphone portable, collecte illicite de données à caractère personnel, chantage, intrusion et sabotage d'un système informatique.