Sida: en RDC, du «mentorat» pour les mères atteintes du VIH et éviter la transmission

Des mères bénéficient d’un programme de « mentorat » pour aider à survivre et protéger leurs enfants. Sous un hangar au centre Bondeko, il y a Anny, qui est entourée d’une dizaine de mères porteuses du virus ; elle est venue les informer et les motiver. Certaines sont enceintes. Liliane porte entre ses mains son enfant d’un an et demi, qui est sous traitement. « Je suis les conseils, ce sont mes amies qui m’ont amené ici, ça permet au moins de ne pas se cacher et mourir en silence. Je prends des traitements, cet enfant est né sans charge virale. J’espère qu’il sera en bonne santé lorsque je vais interrompre son allaitement. Avec mon premier enfant, c’était un calvaire », dit-elle.



Soigner les corps et les âmes

L’ainé, porteur du virus, a 7 ans aujourd’hui. « Je n'étais pas informée à l’époque. Son père m’avait abandonnée, l’enfant mène une vie difficile. Il peine à s’adapter avec le VIH, poursuit-elle. Parfois, il faut le flatter, lui offrir des cadeaux pour qu’il prenne ses comprimés… Ça demande surtout un grand engagement des parents. Sans rigueur, les enfants refusent les antirétroviraux et meurent. »



La tâche est double pour les encadrantes : soigner le corps mais aussi leur âme. Le docteur Guy Kasongo, coordonne le programme d’appui au mentorat à Kinshasa. « Notre cible est triple : il y a la femme enceinte PVVIH, la femme allaitante PVVIH et l’enfant issu d’une mère séropositive, explique-t-il. C’est seulement par ces témoignages que nous faisons des descentes sur le terrain. Du coup, nous avons beaucoup de femmes séropositives qui adhèrent. »



Les moyens sont insuffisants face à l’afflux des femmes mortes des suites du VIH dans les maternités. Dans le pays, seuls 39% d’entre elles ont accès aux traitements.



Chloé le Gouez, responsable du plaidoyer santé, communautés et international chez Aides, membre de la coalition internationale de riposte contre le VIH, explique : « En République démocratique du Congo, le taux de transmission de mère à l’enfant du virus VIH sida reste très élevé. Ce taux est de 40%, donc il est très alarmant. Mais les réponses existent, on les a vues sur le terrain avec ce programme de mentorat, avec des groupes d’autosupport de l’accompagnement à l’éducation thérapeutique. »



« Ces programmes de santé communautaire parviennent à stopper ou à endiguer la transmission du VIH sida de la mère à l’enfant. C’est pour cela qu’il est important que des fonds soient mis sur ces programmes. Il est important parce que le Fonds mondial soit financé à la hauteur des besoins en termes de prévention de la transmission de mère à l’enfant. »



« La conférence de constitution du Fonds mondial va se tenir en septembre et nous sommes à la croisée des chemins, en tout cas, la communauté internationale, notamment les pays dits grands donateurs tels que la France. Aides, qui est membre de la coalition International sida, coalition+, demande à ce que la France augmente sa contribution à hauteur de 2 milliards et on l’attend au tournant en septembre prochain. »