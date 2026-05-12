Affaire Pape Cheikh Diallo : ce que les enquêteurs ont découvert dans le téléphone de Ass Dione

L'affaire Pape Cheikh Diallo, connue comme une débauche homosexuelle instruite par le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), continue de livrer ses secrets. Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mardi, de nouvelles interpellations ont porté à 94 le nombre total de personnes arrêtées dans ce dossier qui a été déclenché en février 2026.



Si le chanteur Ass Dione a été interpellé le samedi 28 mars 2026 par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar), l’expertise technique de son téléphone a permis l’arrestation du nommé Doudou Ndiaye, se disant styliste. Ce dernier serait le partenaire de Ass Dione. Toujours selon le journal, après Pape Cheikh Diallo, Doudou Ndiaye est le troisième présumé partenaire du chanteur religieux à être arrêté. Le dernier en date, placé sous mandat de dépôt depuis lors, est Abdourahmane Diarra Ndiaye, technicien à la Senelec de Mbacké.



Pour rappel, dans ce dossier, les mis en cause sont accusés de faits présumés d’«association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et usage de drogue».