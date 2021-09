Siège FRAPP: après 51 heures de grève de la faim, le nombre de grévistes passe de 09 à 11

Le FRAPP informe l'opinion publique nationale et internationale que le nombre de grévistes de la faim est passé aujourd'hui de 09 à 11h et va augmenter toutes les 12h. 09 grévistes de la faim constitués de 08 enseignants des classes passerelles "injustement lésés par le recrutement clientéliste" des 5000 enseignants et d'un membre du FRAPP (Guy Marius Sagna ) sont en grève de la faim depuis 51h au siège du FRAPP pour exiger leur recrutement.



Depuis cinq ans ils sont 210 enseignants des classes passerelles à travailler pour l'Etat du Sénégal et au moment de recruter des enseignants, l'Etat du Sénégal a recruté 29 parmi eux et donné la place des autres 181 enseignants à la clientèle politique de l'APR parti politique du président Macky Sall, dénonce le Frapp. Qui estime que cela est tout simplement "inacceptable et ne doit pas passer pour la qualité de l'éducation et la justice sociale."