Siège de l’Afrique au G 20 : « l’Administration Biden est déterminée à assurer que la voix de l’Afrique soit entendue », selon Derek Chollet

Les dirigeants du continent africain réclament de plus en plus de voix dans les organes de gouvernance mondiale. Selon le conseiller du département d’Etat des Etats-Unis, l’Administration Biden est déterminée à assurer que «la voix de l’Afrique soit entendue au niveau des instances internationales majeures».



« Le Président Sall a parlé de la représentation de l’Afrique au niveau du G20. Nous n’avons pas pris d’engagement dans ce domaine sauf à dire que l’administration Biden est déterminé à assurer que la voix de l’Afrique soit entendue. L’Afrique sera présente dans toutes les instances internationales », a dit Derek Chollet, conseiller du département d’Etat des Etats-Unis, lors d'une rencontre avec la presse sénégalaise ce mercredi.



« Nous sommes de toute façon engagés à travailler là-dessus dans les jours à venir et en même temps nous allons nous assurer que la voix de l’Afrique soit entendue lors de ces Forums et que le point de vue africain comptera parce que les décisions qui seront prises vont nous affecter tous en particulier lorsqu’il s’agit de sécurité alimentaire », a-t-il ajouté.



Sur la question de l’énergie, Derek Chollet promet que les Etats Unis sont prêts d’aider le Sénégal et les pays d’Afrique à avoir une sécurité énergétique sobre et renouvelable. « Nous essayons de faire de la promotion de tout ceci au Sénégal et dans le monde. On sait qu’il y a des opportunités extraordinaires qui s’offrent au Sénégal. Nous avons rencontré les représentants du secteur privé et nous allons essayer d’explorer des opportunités offshores », a indiqué conseiller du département d’Etat des Etats-Unis.