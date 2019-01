Sit-in : les notaires arrêtés finalement libérés, leur avocat Me Elhadji Diouf attaque Ismaila Madiorr Fall

Les quatre notaires (Mes El Hadj Mansour Diop, Cheikhou Sarr, Mamadou Gaye Faye et Bounama Fall) arrêtés hier-lundi, par la police du Plateau ont été finalement libérés dans la soirée. Ils font partie du collectif des 22 notaires admis au concours d’accès à la profession organisé en 2013, non encore titularisés. Ses membres, suite à une conférence de presse tenue hier matin, avaient décidé immédiatement de faire une action d’envergure en tenant une manifestation non autorisée devant le secrétariat général du Gouvernement.



Leur avocat, Me Elh Hadj Diouf, joint par Témoin confirme la libération des quatre notaires. « Les 22 notaires sont victimes d’une injustice et de l’arbitraire causés par le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Parce que comment comprendre que ces 22 notaires reçus au concours des notaires, après avoir passé un stage de 3 ans conformément aux textes et devaient en principe recevoir leurs charges notariales constatent que l’Etat a choisi sur les 22 de ne titulariser que 7 notaires. Plus grave, Ismaïla Madior Fall a introduit deux projets de décrets qui disent que, désormais, après un stage de 3 ans, le notaire doit encore faire un concours. Cette forfaiture de Ismaïla Madior Fall ne passera pas. C’est inacceptable, c’est inacceptable » tonne Me El Hadj Diouf au téléphone. Et le bouillant avocat de s’empresser de déplorer les magouilles qui vont entourer certainement le choix des 7 qui obtiendront des charges notariales.



« Sur quels critères seront-ils choisis ? Comment va-t-on les choisir d’autant que nous avons été informés que des notaires recalés pourront obtenir les charges ? Ce n’est pas sérieux, nous dénonçons les magouilles et les manipulations qui entourent cette affaire », peste Me El Hadj Diouf.