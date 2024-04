Situation des Sénégalais en Turquie : les réactions de Boubacar Sèye, président de l'ONG Horizon sans frontières

Le Sénégal et la Turquie, selon le patron de Horizon sans frontières, Boubacar Sèye devraient dépasser ce cadre, consistant à la maltraitance des Sénégalais dans ce pays. Car ce sont deux Etats qui partagent et qui ont en commun beaucoup de choses.



"Vu, les relations séculaires qui nous lient avec la Turquie, je ne pense pas qu'on devrait fatiguer un Sénégalais en Turquie pour des raisons de séjour. Les Sénégalais ont eu à participer financièrement et même physiquement, lors du tremblement de terre survenu en Turquie. Nous avons eu à partager avec eux ce deuil, cette souffrance. Je pense que les autorités devraient revoir leur posture quant au séjour des Sénégalais en Turquie. Nous déplorons ces conditions", a fait savoir monsieur Sèye au bout du fil. Se disant très choqué par cette situation, Boubacar Sèye interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye pour mettre un terme aux souffrances des migrants Sénégalais établis dans n'importe quel pays au monde, notamment en Turquie.



Mais pour l'heure, suggère monsieur Sèye, " il faut que l'autorité consulaire prenne ce dossier en main. Qu'il vienne ces gens en aide. S'il y a qui sont en prison qu'on puisse les assister. Dans ce pays, les conditions de détention des migrants sont difficiles. L'on peut rester des heures sans nourriture", a fait comprendre Boubacar Sèye.