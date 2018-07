Sommet des BRICS: les pays africains espèrent un partenariat collectif

Le sommet des BRICS prend fin vendredi 27 juillet, à Johannesburg. Pour la clôture du sommet, les pays extérieurs seront à l’honneur, en particulier les pays africains, qui espèrent en tirer des accords commerciaux d’ampleur. D’autant que jeudi, les leaders brésiliens, chinois, russes, sud-africains et indiens ont souligné dans leur déclaration le péril de la guerre commerciale lancée par Donald Trump et le besoin de plus de coopération entre membres des BRICS.