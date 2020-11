"Sos consommateurs" porte le combat des parents d'élèves contre les Ecoles privées du Sénégal

Dans le contentieux entre parents d’élèves et administrations d’écoles privées, " SOS Consommateur" a décidé de porter le combat. En effet Me Massokhna Kane et Cie ont annoncé une marche pour dire non au chantage.



Selon le journal « Source A » de ce 17 novembre 2020, ils ont déclaré que « l’Etat du Sénégal, à travers ses ministres concernés, a avoué son impuissance et sa volonté de livrer les parents au chantage des Écoles privées, c’est une démission. SOS Consommateurs, en concertation avec des Associations de parents d’élèves, des Syndicats d’enseignants, d’Organisations de la société civile et de simples citoyens, a décidé d’organiser une marche de protestation pour dire non à ce chantage et pour exiger des autorités, le règlement global et définitif des scolarités de Mars, Avril et Mai 2020 exigées indument, ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d’inscription » .



Me Massokhna Kane a déploré le fait que les Écoles privées du Sénégal continuent d’obliger les parents d’élèves à payer la scolarité des 3 mois pendant lesquels leurs enfants n’ont pas reçu d’enseignements. Il ajoute que cela "est manifestement illégal, malhonnête et abusif".