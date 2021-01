Stéphane Ruffier arrête sa carrière

L'ancien gardien de but de l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier, rejoint l'Aviron Bayonnais FC en tant qu'éducateur. Le club annonce que l'international français (34 ans, 3 sélections) ne jouera pas avec les Basques : « Il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardien. » Évoluant en National 3, le club amateur n'a joué que trois rencontres cette saison avant de voir le championnat suspendu à cause de la Covid-19. La dernière en date, une défaite à Poitiers (2-0) le 10 octobre 2020.



« Stéphane Ruffier m'a appelé avant-hier (lundi 11 janvier). C'est un vrai Bayonnais, qui sort de l'école de foot de l'Aviron, a expliqué le vice-président de Bayonne Jean-Pierre Mainard à Sud-Ouest. Il avait prévu d'arrêter sa carrière à la fin de son contrat en juin, mais avec ce qu'il s'est passé à Saint-Etienne, il le fait plus tôt. (...) Il aurait pu continuer, faire une pige dans un autre club. Mais il avait déjà décidé d'arrêter à la fin de la saison.»



Formé à Monaco, Stéphane Ruffier avait été prêté par le club de la principauté à l'Aviron Bayonnais durant la saison 2005-2006, qui évoluait à cette époque en National.



L’Equipe