Strasbourg : l'auteur de l'attentat, Chérif Chekatt abattu par la police

Ce jeudi 13 décembre, un homme a été abattu par la police dans le quartier de Neudorf, à Strasbourg, peu après 21 heures. Les opérations d'identification sont encore en cours. Selon nos informations, il s'agirait de Cherif Chekatt.



La police nationale avait lancé mercredi soir un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé de la tuerie du marché de Noël, qui a fait trois morts et treize blessés mardi soir.



Né à Strasbourg et fiché "S" pour sa radicalisation islamiste, Cherif Chekatt, 29 ans, a un passé judiciaire très lourd avec déjà pas moins de 27 condamnations.



Le confinement a été levé. L'ensemble des équipements culturels et sportifs de la ville ont rouvert jeudi. Le marché de Noël doit ouvrir de nouveau vendredi.





Source : Le Monde