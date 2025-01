Suspension des importations d’oignon au Sénégal : une mesure pour soutenir la production locale

Dès ce samedi 25 janvier, les importations d'oignon sont suspendues au Sénégal, selon l’annonce faite par l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), relayée sur la page Facebook officielle du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Cette décision vise à favoriser l’écoulement de la production locale de cette denrée essentielle.



La mesure a été prise par le comité de pilotage chargé de la régulation des importations d’oignon et des marchés, suite aux évaluations des services techniques et des associations de producteurs.



Ces derniers ont confirmé que les premières récoltes d'oignons locaux devraient arriver sur le marché national dès février 2025.



D'après Babacar Sembène, Directeur général de l’ARM, cette suspension temporaire permet de garantir la priorité à la production locale et de soutenir les efforts des agriculteurs. Cette déclaration a été partagée lors d’une interview à la RTS.