Suspension des opérations de démolition à Ourossogui par arrêté préfectoral

Le préfet du département de Matam, Tening Faye, vient par décret suspendre les opérations de démolition de constructions lancées depuis mercredi par le maire d’Ourossogui, dans le but d’une « restructuration » pour « freiner le problème de l’auto construction et de l’habitat irrégulier », qui ont déjà conduit à la destruction d’une cinquantaine de bâtisses.



Dans un document rendu public, le préfet, « pour des raisons de sécurité, a procédé à la suspension des opérations de démolition en cours au quartier moderne 4 (Ari Koda), sis dans la commune de Ourossogui ». Avant de charger « le maire de la commune de Ourossogui et le commandant de la brigade de gendarmerie de Ourossogui, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout ou besoin sera ».